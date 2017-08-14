Рассмотрение дела Канатбека Исаева не перевели в Токмакский суд

Судья Первомайского районного суда Абдуразак Боромбаев не удовлетворил ходатайство о переводе рассмотрения уголовного дела в отношении депутата фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева и других фигурантов в Токмакский городской суд по территориальности. По версии следствия, преступление было совершено там.

Вместе с бывшим мэром города Токмака Канатбеком Исаевым, подавшим заяление кандидата в президенты КР, на скамье подсудимых оказались сотрудники госорганов и учредители частных кампаний Болот Имамадиев, Мирлан Эсенбеков, Бактыбек Асыгалиев, Алмаз Сейталиев, Каныбек Аблабеков и Любовь Чудинова, супруга депутата от партии «Бир Бол» Игоря Чудинова.

Они обвиняются в должностных и коррупционных преступлениях из-за передачи библиотеки, общежития и стоянки в частную собственность из муниципальной.

Дело в отношении подсудимого Каныбека Аблабекова приостановлено в связи с тем, что он находится на лечении.