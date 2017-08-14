13:59
+25
USD 69.15
EUR 81.29
RUB 1.15
Общество

Рассмотрение дела Канатбека Исаева не перевели в Токмакский суд

Судья Первомайского районного суда Абдуразак Боромбаев не удовлетворил ходатайство о переводе рассмотрения уголовного дела в отношении депутата фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева и других фигурантов в Токмакский городской суд по территориальности. По версии следствия, преступление было совершено там.

Вместе с бывшим мэром города Токмака Канатбеком Исаевым, подавшим заяление кандидата в президенты КР, на скамье подсудимых оказались сотрудники госорганов и учредители частных кампаний Болот Имамадиев, Мирлан Эсенбеков, Бактыбек Асыгалиев, Алмаз Сейталиев, Каныбек Аблабеков и Любовь Чудинова, супруга депутата от партии «Бир Бол» Игоря Чудинова. 

Они обвиняются в должностных и коррупционных преступлениях из-за передачи библиотеки, общежития и стоянки в частную собственность из муниципальной.

Дело в отношении подсудимого Каныбека Аблабекова приостановлено в связи с тем, что он находится на лечении.
Ссылка:
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Подсудимый говорит о монтаже аудиозаписи свидетелей
Процесс по делу Аиды Саляновой в четвертый раз отложен
Дело Текебаева. Судья Эрнис уулу срочно уехал. Опаздывает на процесс
Скандал. Право наследства Алексея Петренко оспаривается в Сокулукском райсуде
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Дело Текебаева. Процесс отложен до понедельника
Дело Текебаева. Десять часов прений назвали пыткой подсудимых
Дело Текебаева. Адвокаты опять требуют от судьи не нарушать Трудовой кодекс
Приговор Садыру Жапарову обжалован в городском суде
Дело Текебаева. На заседание суда не пускают Алмамбета Шыкмаматова
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками