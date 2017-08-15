Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

По утрам прохлада приятно бодрит. Хотя и днем в Бишкеке не обещают прежней жары — до +28 градусов. Подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Новая, Наманганская, переулки Берликский, Набережный).

9.00–19.00 — улицы Ахунбаева, 96, 96А, 98, 98А, 100, Малдыбаева, 26, 28, Тыныстанова, 10;

9.00–17.00 — улицы Абая, 119, Белгородская, 63, Тыналиева, Масалиева, 1/1, 1/2, 10, 12, жилмассив «Киргизия-1» (улица Восточная); квадрат, ограниченный улицами Турусбекова, Фрунзе, Рыскулова, проспектом Манаса.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Здесь пока без особых изменений. В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыты отрезки улиц:

К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй);

Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй);

Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея);

Турусбекова (от Жибек Жолу до Боконбаева);

Тыныстанова (от Токтогула до Киевской);

Кулатова (от Элебаева до Байтика Батыра).

Во время утренних и вечерних проездов кортежей президента, премьер-министра и спикера перекрывается проспект Манаса.

Люди, который меняли мир

На острове Корсике 248 лет назад, в 1769 году, появился на свет мальчик, который перевернул если и не весь мир, то старушку-Европу точно. Звали же его Наполеон Бонапарт, который более известен под именем императора Наполеона I.

Фото из Интернета. Наполеон в расцвете сил и на волне славы

О таких людях сложно рассказать коротко, да и кто из истории не помнит этого великого тирана? Не многим людям удавалось, начав карьеру младшим лейтенантом артиллерии, дослужиться до генерала, а потом и вовсе стать императором. К власти во Франции он пришел в результате государственного переворота в ноябре 1799 года.

Победоносные наполеоновские войны превратили Франции в главную державу на континенте. Однако нападение Наполеона на Россию в 1812 году стало роковым и для него, и для его империи. После вступления русских войск и их союзников в Париж отрекся от престола 6 апреля 1814 года и отправился в ссылку на остров Эльба.

Фото из Интернета. Наполеон Бонапарт в последние годы жизни

Но Наполеон был не таким человеком, чтобы сразу сдаться. Уже в марте 1815 года он вернулся на французский престол. Но всего лишь на 100 дней, за которые успел проиграть сражение при Ватерлоо и второй раз отречься от престола 22 июня 1815 года.

Последние годы провел на острове Святой Елены в плену у англичан.

Фото из Интернета. Сэр Вальтер Скотт. Портрет работы Генри Рэбурна, 1822 год

Сегодня же 246 лет назад, в 1771 году, в Шотландии родился не менее известный в мире писатель, основоположник жанра исторических романаи поэмы Вальтер Скотт. Его рыцарскими романами зачитывались многие поколения. Автор этих строк не стал исключением. Вы не читали «Айвенго»? Не мечтали сражаться на мечах, штурмовать замки и восстанавливать справедливость? Хм, какое-то разное у нас было с вами детство...

А начал творческий путь Вальтер Скотт с поэзии. Его перу принадлежит первый в мире роман в стихах «Мармион», а романтичные поэмы принесли ему славу величайшего поэта. Первый же роман он представил на суд читателей только в 42 года. И в силу своего таланта и феноменальной трудоспособности (писал по два романа в год!) и здесь произвел своеобразную революцию.

Термин «фрилансер» (буквально «вольный копейщик») впервые употреблен именно Вальтером Скоттом в романе «Айвенго» для описания «средневекового наемного воина».

Вальтер Скотт считает поэтом и писателем, но стоит учесть, что его романы вообще предшествовали работам многих историков его времени. А для шотландцев он больше, чем просто литератор. Он возродил историческую память этого народа и открыл Шотландию для остального мира и в первую очередь — для Англии.

Фото «Википедия». Драматург Токтоболот Абдумомунов

Но не только далекий Туманный Альбион может похвастать великими писателями. Кыргызстан всегда славился своими творческими людьми — музыкантами, певцами, поэтами. И сегодня отмечается 95 лет со дня рождения писателя, драматурга и кинодраматурга Токтоболота Абдумомунова.

Родился он в1922 году в селе Джаны-Алыш Кеминского района. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР. Лауреат государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова. Народный писатель Киргизии. Автор пьес «Узкое ущелье», «Дочь Атабека», драматической повести «Совесть не прощает» и многих других произведений.

Почти все ведущие театральные режиссеры Киргизии XX века (Мамат Рыскулов, Медербек Назаралиев, Бообек Ибраев, Офелия Еркимбаева, Искендер Рыскулов, Алмаз Сарлыкбеков) тесно сотрудничали с драматургом по созданию сценических версий его пьес. Один из них телеспектаклей, поставленных по произведению Токтоболота Абдумомунова можно посмотреть здесь.

Памятные даты

Событий, как всегда, много, но решили остановиться только на одной стране. Что сподвигло? Да, лето, жара, панамки. О, вы догадались, о чем пойдет речь? Все правильно — ведь почти 500 лет назад, в 1519 году, на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама. Его название... Нет-нет, не от головного убора, а как раз наоборот. Так вот название города и страны в переводе означает «много-много рыбы».

Фото «Викинг Туристик». Вид на гавань города Панамы

Основателем порта стал путешественник Педро Ариас де Авила. В 1671 году известный пират Генри Морган осадил и разграбил город. Его руины сохранились до сих пор и называются Панама-Ла-Вьеха. Город отстроили в 1673 году в семи километрах к юго-западу от первого поселения.

В Панаме маршрутки называют Diablos rojos — «Красные дьяволы» — за их окраску и манеру езды.

На протяжении всей истории важнейшую роль для города играла торговля через перешеек. Всего через несколько лет после основания город стал отправной точкой для исследования и завоевания Перу и перевалочным пунктом для отправки золота и серебра в Испанию.

Кстати, еще одна дата связана именно с этим перешейком, а вернее, с проходящим через него Панамским каналом. В этот день 103 года назад, в 1914-м, через него прошел первый корабль. Правда, официальное открытие канала состоялось только 12 июня 1920 года.

Фото «Википедия». Строительство Панамского канала в 1888 году

Первоначальный замысел строительства канала, соединяющего два океана, относится к XVI веку, но первая попытка строительства канала датируется лишь 1879 годом. Начали его французы, но довели до ума американцы, получив в 1903 году в вечное владение «зону земли и земли под водой для сооружения, поддержания, эксплуатации, установления санитарного порядка и защиты канала».

Длина канала — 81,6 километра , которые сократили путь из Атлантики в Тихий океан на тысячи километров. Например, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тысячи до 9,5 тысячи километров. Здесь находится крупная военная база США.

У кого намечаются тои

Сегодня 47-летие отмечает руководитель секретариата парламентской фракции «Республика» аппарата Жогорку Кенеша Торогул Беков. Он родился в селе Калмак-Кырчын Сузакского района. В 2010-2012 годах занимал пост министра сельского хозяйства и руководителя аппарата правительства.

Фото Sputnik Кыргызстан. Экс-министр Кыргызстана Торогул Беков. Архивное фото

Но наш именинник еще и герой. В прошлом году, отдыхая в России, Торогул Беков спас тонущую женщину и награжден за это медалью МЧС РФ. В общем, день рождения сегодня у настоящего мужчины!

Куда сходить

Культура

— Продолжается выставка «Декоративно-прикладное искусство России». Здесь можно увидеть лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы. Проходит она в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке проходят международные соревнования Bishkek Sunrise Open по теннису. На корты Академии тенниса вышли около ста теннисистов из 14 стран.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

09.30 — суд по делу Алмамбета Шыкмаматова. Первомайский районный суд Бишкека.

10.00 — круглый стол «Таза шайлоо 2017». В повестке анализ политической и социально-экономической ситуации в стране в преддверии выборов президента КР. Участники — претенденты на должность главы государства, политические лидеры. Отель «Европа».

11.00 — под председательством премьер-министра состоится первое расширенное заседание Совета по реализации проекта «Таза Коом». Дом правительства.

14.00 — в малом зале Министерства финансов состоится подписание документов по оказанию правительством Японии грантовой помощи на реализацию «Программы стипендий для развития человеческих ресурсов» (JDS) в размере 227 миллионов японских йен (около $2,1 миллиона).

14.00 — пресс-конференция «О деятельности ОАО «Государственная страховая организация» и задачах на ближайшее время». Дом правительства.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.