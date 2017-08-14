Кандидат в президенты Акбаралы Айтикеев не явился на экзамен по госязыку

Многократный кандидат в президенты Кыргызстана Акбаралы Айтикеев не явился на экзамен по госязыку. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Национальной комиссии по государственному языку, где принимают экзамены у претендентов на пост главы государства.
По ее данным, к ним пришло уведомление от Центризбиркома о том, что Акбаралы Айтикеев снял свою кандидатуру.
По данным Центризбиркома, на 14 августа число претендентов на главную политическую должность в стране составило 49.
Первым претендентом, прошедшим официальную регистрацию в качестве кандидата на пост президента Кыргызстана, является лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев.