Кандидат в президенты Акбаралы Айтикеев не явился на экзамен по госязыку

Многократный кандидат в президенты Кыргызстана Акбаралы Айтикеев не явился на экзамен по госязыку. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Национальной комиссии по государственному языку, где принимают экзамены у претендентов на пост главы государства.

По ее данным, к ним пришло уведомление от Центризбиркома о том, что Акбаралы Айтикеев снял свою кандидатуру.

По данным Центризбиркома, на 14 августа число претендентов на главную политическую должность в стране составило 49.

Первым претендентом, прошедшим официальную регистрацию в качестве кандидата на пост президента Кыргызстана, является лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев.