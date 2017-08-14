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Общество

Процесс по делу Аиды Саляновой в четвертый раз отложен

В четвертый раз отложен процесс по делу бывшей главы Минюста и экс-генпрокурора Аиды Саляновой из-за неявки адвоката подсудимой Чинары Джакупбековой. Дело в  том, что в это время Джакупбекова участвует в процессе по делу Омурбека Текебаева.

Напомним, Аиду Салянову обвиняют по статье 304 (злоупотребление должностным положением). Согласно версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
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