Процесс по делу Аиды Саляновой в четвертый раз отложен

В четвертый раз отложен процесс по делу бывшей главы Минюста и экс-генпрокурора Аиды Саляновой из-за неявки адвоката подсудимой Чинары Джакупбековой. Дело в том, что в это время Джакупбекова участвует в процессе по делу Омурбека Текебаева.

Напомним, Аиду Салянову обвиняют по статье 304 (злоупотребление должностным положением). Согласно версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.