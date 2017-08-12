В МЧС рассказали о последствиях прошедших накануне дождей в Кыргызстане

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали о последствиях прошедших в Кыргызстане дождей.
По информации ведомства, 11 августа 2017 года в селе Таш-Башат Ысык-Атинского айыльного округа в ущелье Кичи-Тор сошел селевой поток, в результате чего подтоплены две хозпостройки.
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В селе Нижняя Серафимовка айыльного округа Туз селевой поток подмыл берег реки Нооруз. Ближе к 19.00 угроза смыва автомобильных дорог и мостов, расположенных вдоль реки, миновала.
«Обстановка находится на контроле Управления МЧС по Чуйской области. Угрозы жизни нет, продолжаются восстановительно-укрепительные работы. 12 августа проводится дополнительное обследование», — сообщили в МЧС.