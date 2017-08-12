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Общество

В МЧС рассказали о последствиях прошедших накануне дождей в Кыргызстане

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали о последствиях прошедших в Кыргызстане дождей.

По информации ведомства, 11 августа 2017 года в селе Таш-Башат Ысык-Атинского айыльного округа в ущелье Кичи-Тор сошел селевой поток, в результате чего подтоплены две хозпостройки.

На 33-м километре автодороги Койташ — Ысык-Ата из-за большого объема воды селевой поток, переливаясь через автодорожный мост, наполнил его грязекаменной массой, что привело к временному закрытию дороги. После очистительных работ она была полностью очищена и открыта к 18.00.

В селе Нижняя Серафимовка айыльного округа Туз селевой поток подмыл берег реки Нооруз. Ближе к 19.00 угроза смыва автомобильных дорог и мостов, расположенных вдоль реки, миновала.

«Обстановка находится на контроле Управления МЧС по Чуйской области. Угрозы жизни нет, продолжаются восстановительно-укрепительные работы. 12 августа проводится дополнительное обследование», — сообщили в МЧС.
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