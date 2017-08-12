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Общество

Энергетики установят 41 трансформаторную подстанцию на 15,5 миллиона сомов

До наступления зимнего периода ОАО «Северэлектро» запланировало установить за счет собственных средств 41 дополнительную трансформаторную подстанцию (ТП) напряжением 6/10-0,4 кВ. Об этом сообщает пресс-служба распредкомпании.

Уточняется, новое оборудование позволит разгрузить наиболее загруженные подстанции. На эти цели предусмотрено 15,5 миллиона сомов.

Из указанного количества ТП в Бишкеке установят — 4, в Чуйской области — 23 и в Таласской области — 14 единиц.

Отмечается, что на 1 августа 2017 года уже установлено 32 дополнительные трансформаторные подстанции 6/10-0,4 кВ: в Бишкеке — 1, в Чуйской области — 17 и в Таласской области — 14 единиц.
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