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Общество

Скончался самый старый человек в мире

В Израиле умер самый старый человек в мире.  Об этом сообщили зарубежные СМИ.  

Уточняется, что Исраэль Кристал скончался в возрасте 113 лет.  

«Кристал родился в Польше в 1903 году. Во время Второй мировой войны он пережил холокост: вместе с семьей его перевозили из одного концлагеря в другой, в Лодзинском гетто погибли двое его детей, а в Освенциме — супруга. В 1950 году он эмигрировал в Израиль, последние годы жизни провел в Хайфе», —   говорится в сообщении.  

По информации, свой 114-й день рождения Исраэль Кристал должен был отметить 15 сентября.
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