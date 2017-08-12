Скончался самый старый человек в мире

В Израиле умер самый старый человек в мире. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Уточняется, что Исраэль Кристал скончался в возрасте 113 лет.

«Кристал родился в Польше в 1903 году. Во время Второй мировой войны он пережил холокост: вместе с семьей его перевозили из одного концлагеря в другой, в Лодзинском гетто погибли двое его детей, а в Освенциме — супруга. В 1950 году он эмигрировал в Израиль, последние годы жизни провел в Хайфе», — говорится в сообщении.

По информации, свой 114-й день рождения Исраэль Кристал должен был отметить 15 сентября.