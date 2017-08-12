Мусульманка засудила полицию за снятый хиджаб

Администрация калифорнийского города Лонг-Бич выплатит $85 тысяч мусульманке по итогам суда. Женщина отсудила моральную компенсацию за то, что сотрудница полиции насильно сняла с нее хиджаб, сообщает «Интерфакс».

История была такой: Кирсти Пуэлл и ее муж ехали на автомобиле. Их остановила полиция за вождение машины с низкой посадкой подвески. Пуэлл была пассажиркой, но ее арестовали. При этом арестована женщина была по ордеру на арест по магазинным кражам.

Супруг Кирсти Пуэлл попросил оформить арест. Но сотрудница полиции заявила, что для оформления ареста Кирсти должна снять хиджаб. После этого Пуэлл была вынуждена показаться на людях без религиозного платка, отмечается в судебном иске. Это и вызвало возмущение женщины и обращение в суд.

Так от мелких краж в магазинах Кирсти Пуэлл нашла новый источник доходов — подала в суд с требованием компенсации за моральный ущерб, нанесенный ее «религиозным чувствам».