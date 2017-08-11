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Общество

При переоформлении автомобилей будут проверять оплачены ли штрафы

В Кыргызстане при переоформлении автомобилей будут проверять оплачены ли штрафы. Соответствующее постановление МВД вынесли на общественные слушания.

В случае фиксации камерами правонарушения к административной ответственности привлекаются собственники транспортных средств. Владельцы часто передают авто по доверенности, где имеет место совершение мнимых сделок. Многими гражданами не выполняются действия в части прекращения права собственности, а при приобретении транспортных средств они уклоняются от государственной регистрации.

В связи этим МВД инициировало внести изменения в постановление «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования».

Предлагается не допускать к перерегистрации автотранспортные средства, за собственниками которых числятся неоплаченные административные штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные с использованием работающих в автоматическом режиме сертифицированных камер фото- и видео фиксации.
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