В Кыргызстане при переоформлении автомобилей будут проверять оплачены ли штрафы. Соответствующее постановление МВД вынесли на общественные слушания.

В случае фиксации камерами правонарушения к административной ответственности привлекаются собственники транспортных средств. Владельцы часто передают авто по доверенности, где имеет место совершение мнимых сделок. Многими гражданами не выполняются действия в части прекращения права собственности, а при приобретении транспортных средств они уклоняются от государственной регистрации.

В связи этим МВД инициировало внести изменения в постановление «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования».

Предлагается не допускать к перерегистрации автотранспортные средства, за собственниками которых числятся неоплаченные административные штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные с использованием работающих в автоматическом режиме сертифицированных камер фото- и видео фиксации.