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Общество

14 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1-5, улицы Кольбаева, Наманганская, Бельская, Адырская, Нурекская, Новая, переулки Берликский, Криворожский, Алма-Атинская (район объездной дороги), Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Матросова, Медерова, Рабочая, Бухарская, переулки Кокандский, Ала-Тоо, Вишневый, Гвардейский, Калымский;
  • 9.00–17.00 - улицы Фрунзе, Месароша, Сад, Бурулдайская, Кеминская, Базар-Курганская, Темировская, Талды-Суйская, проспект Манаса.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбетова, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная), Тош-Булак, Борулу, Манас (бытовые потребители, скважина);
  • 8.00-12.00 - город Кара-Балта (западный квартал, 1-11);
  • 13.00-1700 - город Кара-Балта (западный квартал, 12-15);
  • 9.00-19.00 - село Ак-Суу, поселок сахзавода.

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — села Курменты, Балбай, Ынтымак, Маяк, Сары-Булун, Саруу, Жениш, Дархан, Кара-Булун, Конур-Олон, Кол-Тор, города Каракол (улицы Карасаева, Элебаева, Кошевого, Карымшакова, Сталинградская, Гоголя, Тоголока Молдо, Пионерская, Акыйкат, Искакова, Айтбаева, Киевская, Стаханова, Ворошилова, Кравцова, Садовая), Балыкчи (улицы Пионерская, Олимпийская, Аманбаева).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Кызыл-Жар, Алайку, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Агартуу, Маданият, Большевик, Зарбалик, Мамажан;
  • 8.00–17.00 — сельские управы Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.
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