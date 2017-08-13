14 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1-5, улицы Кольбаева, Наманганская, Бельская, Адырская, Нурекская, Новая, переулки Берликский, Криворожский, Алма-Атинская (район объездной дороги), Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Матросова, Медерова, Рабочая, Бухарская, переулки Кокандский, Ала-Тоо, Вишневый, Гвардейский, Калымский;

9.00–17.00 - улицы Фрунзе, Месароша, Сад, Бурулдайская, Кеминская, Базар-Курганская, Темировская, Талды-Суйская, проспект Манаса.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбетова, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная), Тош-Булак, Борулу, Манас (бытовые потребители, скважина);

8.00-12.00 - город Кара-Балта (западный квартал, 1-11);

13.00-1700 - город Кара-Балта (западный квартал, 12-15);

9.00-19.00 - село Ак-Суу, поселок сахзавода.

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — села Курменты, Балбай, Ынтымак, Маяк, Сары-Булун, Саруу, Жениш, Дархан, Кара-Булун, Конур-Олон, Кол-Тор, города Каракол (улицы Карасаева, Элебаева, Кошевого, Карымшакова, Сталинградская, Гоголя, Тоголока Молдо, Пионерская, Акыйкат, Искакова, Айтбаева, Киевская, Стаханова, Ворошилова, Кравцова, Садовая), Балыкчи (улицы Пионерская, Олимпийская, Аманбаева).

В Ошской области: