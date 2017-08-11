Заготовка угля к зиме в Нарынской области идет с отставанием

Заготовка угля к зиме в Нарынской области некоторыми добывающими компаниями идет с отставанием. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства в регионе.

По ее данным, Аманбай Кайыпов на месте ознакомился с работой угледобывающих компаний. Оказалось, что фирма «Кенч-строй» из запланированных 15 тысяч тонн за 10 дней смогла добыть только 8 тысяч тонн. Фирма «Сардар» в течение полутора месяцев ведет только очистные работы на рудниках и не смогла представить прогноз объема добычи.

Глава области предупредил компании, что если они не выполнят обязательства по добыче угля до 15 августа, то он напишет представленияе в Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования.

«Из-за того что в 2016 году угледобывающие компании не исполнили взятые обязательства по обеспечению топливом области, весной появился дефицит угля», — сказал Аманбай Кайыпов.