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Общество

Заготовка угля к зиме в Нарынской области идет с отставанием

Заготовка угля к зиме в Нарынской области некоторыми добывающими компаниями идет с отставанием.  Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства в регионе.

По ее данным, Аманбай Кайыпов на месте ознакомился с работой угледобывающих компаний. Оказалось, что фирма «Кенч-строй» из запланированных 15 тысяч тонн за 10 дней смогла добыть только 8 тысяч тонн.  Фирма «Сардар» в течение полутора месяцев ведет только очистные работы на рудниках и не смогла представить прогноз объема добычи. 

Глава области предупредил компании, что если они не выполнят обязательства по добыче угля до 15 августа, то он напишет представленияе в Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования. 

«Из-за того что в 2016 году угледобывающие компании не исполнили взятые обязательства по обеспечению топливом области, весной появился дефицит угля», — сказал Аманбай Кайыпов. 

На сегодня в Нарынской области 42 айыл окмоту провели тендеры на закупку угля, остальные должны завершить их до 20 августа, а бюджетные учреждения должны быть обеспечены твердым топливом до 15 сентября, говорится в сообщении.

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