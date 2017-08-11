Приговор Садыру Жапарову обжалован в городском суде

Приговор Первомайского районного суда в отношении экс-депутата парламента Садыра Жапарова обжаловали в Бишкекском городском суде. Об этом сегодня сообщил адвокат бывшего парламентария Шарабидин Токтосунов.

По его словам, апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию подал и потерпевший по делу Эмильбек Каптагаев.

«В настоящий момент дата рассмотрения дела во второй инстанции еще неизвестна. Мы подали жалобу сегодня», — сказал Токтосунов.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 годам колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье «Захват заложников».