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Общество

Приговор Садыру Жапарову обжалован в городском суде

Приговор Первомайского районного суда в отношении экс-депутата парламента Садыра Жапарова обжаловали в Бишкекском городском суде. Об этом сегодня сообщил адвокат бывшего парламентария Шарабидин Токтосунов.

По его словам, апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию подал и потерпевший по делу Эмильбек Каптагаев.

«В настоящий момент дата рассмотрения дела во второй инстанции еще неизвестна. Мы подали жалобу сегодня», — сказал Токтосунов.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 годам колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье «Захват заложников».
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