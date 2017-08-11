19:20
+19
USD 69.38
EUR 81.32
RUB 1.16
Общество

Дело Текебаева. На заседание суда не пускают Алмамбета Шыкмаматова

В суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова не пускают и.о. главы парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова.

Судья Айбек Эрнис уулу пояснил, что процесс уже начался, поэтому никого не пропускают. «Исключений нет ни для кого», — подчеркнул он.

Между тем Омурбек Текебаев продолжает выступать в прениях сторон. По его словам, Алексей Модин сам признал, что его показания относительно того, зачем Леониду Маевскому понадобилась компания MegaCom и собирался ли он его вводить в топ-менеджмент, выдвигая это условие Текебаеву и Чотонову, основаны на предположениях. Так как он изначально этот вопрос с Маевским не обсуждал.

«Все показания построены на его догадках и домыслах», — подчеркнул Омурбек Текебаев, добавив, что сделал за следователей их работу, сопоставив факты и показания свидетелей обвинения.

Независимо от приговора суда я заявляю, что все обвинение сфальсифицировано, а дело — политический заказ.

Омурбек Текебаев

Ссылка:
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Адвокаты опять требуют от судьи не нарушать Трудовой кодекс
Приговор Садыру Жапарову обжалован в городском суде
Дело Текебаева. Подсудимый рассказал, почему не было ужина в «Супаре»
Дело Текебаева. В суд вновь пришла Роза Отунбаева
Эмильбек Каптагаев просит суд оправдать Садыра Жапарова
Дело Текебаева. В прениях сторон продолжается выступление подсудимого
Дело Текебаева. О тематике бесед с Леонидом Маевским рассказал подсудимый
Дело Текебаева. Подсудимый обвиняет следствие в фальсификации показаний
Дело Текебаева. Хронология 13 мая 2010 года по версии подсудимого
Сторонники Омурбека Текебаева прекратили голодовку
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!