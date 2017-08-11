Дело Текебаева. На заседание суда не пускают Алмамбета Шыкмаматова

В суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова не пускают и.о. главы парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова.

Судья Айбек Эрнис уулу пояснил, что процесс уже начался, поэтому никого не пропускают. «Исключений нет ни для кого», — подчеркнул он.

Между тем Омурбек Текебаев продолжает выступать в прениях сторон. По его словам, Алексей Модин сам признал, что его показания относительно того, зачем Леониду Маевскому понадобилась компания MegaCom и собирался ли он его вводить в топ-менеджмент, выдвигая это условие Текебаеву и Чотонову, основаны на предположениях. Так как он изначально этот вопрос с Маевским не обсуждал.

«Все показания построены на его догадках и домыслах», — подчеркнул Омурбек Текебаев, добавив, что сделал за следователей их работу, сопоставив факты и показания свидетелей обвинения.