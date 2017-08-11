Тест на знание госязыка прошли 37 кандидатов в президенты, двое не сдали

На 11 августа тест на знание госязыка прошли 37 кандидатов в президенты Кыргызстана, не прошли двое. Об этом сообщил официальный сайт Национальной комиссии по государственному языку.

По его данным, проходной балл (60) не смогли набрать двое претендентов на высшую политическую должность страны — предприниматель Руслан Жунусов и фермер Калмамат Мыктымбаев.

Среди прошедших экзамен на 11 августа лучший результат у лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова (96,77 баллав), меньше всего набрал первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков (60,16 балла).

Напомним, по информации Центризбиркома, на 31 июля 2017 года заявки с намерением баллотироваться подали 59 человек, но списки по мере выявления различных несоответствий закону сокращаются.

Первым претендентом, который официально был зарегистрирован кандидатом в президенты КР, стал экс-премьер-министр Темир Сариев.