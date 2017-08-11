У главы Соцфонда и его зама нет ни жилья, ни машины

У главы Социального фонда Тенизбека Абжапарова нет ни жилья, ни транспорта. Такие данные отражены в его декларации о доходах, представленной на сайте ГКС КР.

Согласно отчету, в 2016 году он заработал 714,9 тысячи сомов. У его близкого родственника есть две квартиры и автомобиль.

Нет движимого и недвижимого имущества и у первого заместителя председателя Соцфонда Медера Ирсалиева. За год он заработал больше председателя — 765,6 тысячи сомов.

У заместителя же, Уланбека Асанова, есть дом площадью 216 квадратов, земельный участок и машина. Его близкий родственник имеет в собственности две машины и 4 квартиры (площадью 51,8; 152,8; 220,1 и 311,3 квадрата).