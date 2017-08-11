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Общество

Канатбек Исаев получил 82,15 балла на экзамене по госязыку

Кандидат в президенты Кыргызстана Канатбек Исаев получил 82,15 балла на экзамене по госязыку. Об этом сообщил официальный сайт Национальной комиссии по государственному языку.

По его данным, 11 августа, кроме лидера партии «Кыргызстан», экзамен на знание кыргызского сдавали кандидаты в президенты Эрнис Зарлыков (60,16 балла), Турат Акимов (85,13 балла).

Напомним, нижний порог для прохождения экзамена на знание госязыка составляет 60 баллов из 100. На сегодня лучший результат у лидера партии «Бутун Кыргызстан»  Адахана Мадумарова (96, 77 балла).

 
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