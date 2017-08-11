Пострадавшим от стихийных бедствий начали выдавать льготные кредиты

Пострадавшим от стихийных бедствий жителям Сузакского, Узгенского и Чон-Алайского районов Кыргызстана начали выдавать льготные кредиты. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Государственной ипотечной компании.

По их данным, максимальная сумма кредитов составит 200 и 300 тысяч сомов под 7 процентов годовых.

«Если пострадавший житель будет строить дом с нуля, то ему выдается кредит в 300 тысяч сомов на 7 лет, если же нужно восстановить жилище, то 200 тысяч сомов сроком на 5 лет», — сказала глава пресс-службы ГИК Зирек Асанова.

Как она отметила, чтобы облегчить выдачу денег, для пострадавших создали систему «Единого окна», где в одном месте принимаются все необходимые документы для получения льготного кредита.

Для получения более подробной информации жителям нужно обращаться в местные айыл окмоту или зайти на сайт Государственной ипотечной компании.

Список пострадавших от стихийных бедствий в данных районах составил более 1 тысячи 500 человек, сказала глава пресс-службы ГИК.

Напомним, весной 2017 года в Узгенском, Сузакском и Чон-Алайском районах зафиксированы оползни, землетрясения, сели, в результате которых погибли люди, многие остались без жилья.