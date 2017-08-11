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Общество

На Иссык-Куле отметят 140-летие села Ырдык, где живут дунгане

В Иссык-Кульской области отметят 140-летие создания села Ырдык, где преимущественно живут дунгане. Об этом ИА «24.kg» рассказала замглавы Джети-Огузской райадминистрации Рахат Исакова. 

По ее словам, юбилей айыла пройдет 19 августа. К торжеству приурочены выступления  звезд отечественной эстрады,  театрализованная постановка и научная конференция.

На праздник приглашены делегации из Казахстана, Китая, а также представители дунганской диаспоры из Чуйской области. На проведение юбилея Ырдыкский айыл окмоту  выделил из своего бюджета 200 тысяч сомов,  50 тысяч — полномочный представитель правительства в регионе.
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