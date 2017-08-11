На Иссык-Куле отметят 140-летие села Ырдык, где живут дунгане

В Иссык-Кульской области отметят 140-летие создания села Ырдык, где преимущественно живут дунгане. Об этом ИА «24.kg» рассказала замглавы Джети-Огузской райадминистрации Рахат Исакова.

По ее словам, юбилей айыла пройдет 19 августа. К торжеству приурочены выступления звезд отечественной эстрады, театрализованная постановка и научная конференция.

На праздник приглашены делегации из Казахстана, Китая, а также представители дунганской диаспоры из Чуйской области. На проведение юбилея Ырдыкский айыл окмоту выделил из своего бюджета 200 тысяч сомов, 50 тысяч — полномочный представитель правительства в регионе.