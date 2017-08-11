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Общество

Эмильбек Каптагаев просит суд оправдать Садыра Жапарова

Экс-полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев просит суд оправдать Садыра Жапарова. Об этом он написал в своем обращении в судебную коллегию Бишкекского горсуда.

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По его словам, бывший депутат Садыр Жапаров решением Первомайского районного суда Бишкека от 2 августа 2017 года был признан виновным по пункту 4 статьи 30 (соучастие в преступлении) и пунктам 1,3 части второй статьи 227 ( захват заложников) УК КР и осужден на 11,5 лет.

Однако, как считает Эмильбек Каптагаев, по данным статьям не было доказательств. Он просит суд отменить свое решение от 2 августа и оправдать Садыра Жапарова.

Кроме того, бывший чиновник просит суд отменить решение по делу Кенжебека Жумабаева, обвиненного в организации захвата заложника, а также отменить решения по ранее осужденным по данному делу лицам  и отправить их дела на дорасследование — для полного выявления обстоятельств преступления.

«Я был политическим противником Садыра Жапарова, да и сейчас его не оправдываю. И также заинтересован, чтобы все виновные в этом преступлении, совершенным против меня, были наказаны. Но, доказательств вины Садыра Жапарова в этом преступлении нет», — написал Эмильбек Каптагаев. 
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