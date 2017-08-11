В Сети появился шуточный видеоролик о жизни кыргызстанцев

В социальной сети Facebook опубликовали предвыборный шуточный видеоролик о приметах кыргызского общества. Один из его создателей — телеведущий Ниязбек Абазганов.

«Друзья, это остросоциальная, сатирическая песня, достойная внимания только тех, кто мыслит вполне адекватно и на мир смотрит сквозь призму иронии», — написал Абазганов.

По поводу ролика Нияз Абазганов сказал ИА «24.kg»: «Помните строки Михаила Лермонтова «прощай, немытая Россия»? Он написал их потому, что любил свою страну, а не потому, что не любил. Так и мы, постарались показать пороки нашего общества, так как нам не безразличен Кыргызстан».

По его словам, видео снято группой единомышленников на голом энтузиазме.

«Мы просто поприкалывались, может, он и негатив вызовет, и скандал будет… Да на него можно не обращать внимания», — сказал Ниязбек Абазганов.