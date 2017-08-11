На Иссык-Куле отметят 200-летие Жанека баатыра

В Иссык-Кульской области отметят 200-летие Жанека баатыра. Об этом ИА «24.kg» сообщила замглавы Джети-Огузской райадминистрации Рахат Исакова.

По ее словам, 26 августа 2017 года в селе Тосор будет праздноваться юбилей легендарного героя, защищавшего земли соотечественников от иноземных захватчиков еще в 19 веке.

«За три дня до официальной части будут организованы чтения эпоса «Манас», пройдут выставки, концерт, научная конференция», — сказала чиновник.

По ее словам, организатором и спонсором является общественное объединение «Тосор коому», которое полностью взяло на себя все расходы. «Из бюджета денег не выделено», — сообщила она.

В 2016 году за счет средств ОО был возведен кумбез баатыра, в нынешнем году состоится его официальное открытие.