За изготовление флага с нарушениями предлагают штрафовать до 40 тысяч сомов. Поправки в закон о госсимволах и Кодекс об административной ответственности вносит Минюст.

Согласно документу, изготовление государственных символов КР без соблюдения технической спецификации влечет наложение штрафа на юридических лиц — в размере двухсот, на физических лиц — в размере пятидесяти расчетных показателей.

То же действие, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влечет наложение штрафа на юрлиц — в размере четырехсот, на физических лиц — в размере ста расчетных показателей.

За нарушение требований законодательства по использованию госсимволов также предусматриваются штрафы: на должностных лиц — в размере пятидесяти, на граждан — в размере двадцати расчетных показателей.

Один расчетный показатель равен 100 сомам.