В ближайшие три часа ожидается сильный ветер. Не ставьте машины под деревья!

Мэрия Бишкека рекомендует быть осторожными во время дождей и ветра.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие три часа в Бишкеке и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18- 23 метров в секунду.

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В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Мэрия также просит обращаться в call-центр (службу оперативного реагирования) на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554−182-185.