В ближайшие три часа ожидается сильный ветер. Не ставьте машины под деревья!

Мэрия Бишкека рекомендует быть осторожными во время дождей и ветра.
По данным Гидрометцентра, в ближайшие три часа в Бишкеке и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18-
В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.
Мэрия также просит обращаться в call-центр (службу оперативного реагирования) на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554−182-185.