14:23
+19
USD 69.38
EUR 81.32
RUB 1.16
Общество

В ближайшие три часа ожидается сильный ветер. Не ставьте машины под деревья!

Мэрия Бишкека рекомендует быть осторожными во время дождей и ветра.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие три часа в Бишкеке и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18-23 метров в секунду.

Читайте по теме
Последствия урагана в Бишкеке: упало 52 дерева, повреждено 7 машин

В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Мэрия также просит обращаться в call-центр (службу оперативного реагирования) на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554−182-185.
Ссылка:
просмотров: 773
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекская мэрия заставила ремонтников заново уложить асфальт
Рекламный объект в 7-м микрорайоне Бишкека установлен без разрешения
Мэрия проверит разрешение на рекламный объект в 7-м микрорайоне
В «Кызыл-Аскере» мусорные баки установили на пешеходном переходе
За неделю в call-центр мэрии поступила 1 тысяча 115 жалоб и обращений
Мэрия опровергает, что на ремонт подземок привлечены солдаты
Кто виноват в скоплении машин на КПП «Каркыра», рассказали пограничники
В Кыргызстан из Южной Кореи пытались ввезти без пошлины четыре автомобиля
Восемь человек обратились за помощью к врачам после сильного ветра в Бишкеке
ГСБЭП выявила канал ввоза дорогостоящих автомобилей
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!