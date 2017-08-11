Протест остановлен. В городе Ош водители троллейбусов возобновили работу

Забастовка завершилась. Все водители троллейбусов в городе Ош работают в обычном режиме. Об этом ИА «24.kg» сообщили сегодня в мэрии южной столицы.

Чиновники отмечают, что вчера, 10 августа, работа троллейбусов была приостановлена на 4-5 часов в связи с недовольством водителей.

По данным заведующего отделом городского хозяйства, транспорта и коммуникаций мэрии Оша Урали Раманова, водители троллейбусов были недовольны тем, что тарифный план за проезд по маршрутным линиям был повышен на 50 сомов.

«С начала недели тарифный план за один рейс повысился с 250 до 300 сомов. В связи с этим водители выразили недовольство и в течение 4-5 часов не выходили на маршрут. Однако после обеда работа троллейбусов была восстановлена», — сообщил Урали Раманов.

В мэрии рассказали, что будет создана специальная комиссия, в задачи которой войдет проведение рейдов, расчет хронометража, соответствующей оценки.

В Оше функционирует одна троллейбусная линия. В 2017 году в Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие поступило 24 новых троллейбуса из России. В Оше на линии сейчас выходят 30 троллейбусов.

Ранее один из водителей троллейбуса, Рысбек Кадыралиев, по телефону рассказал, что для забастовки есть три причины. Водителей возмущает, что на сто сомов повысили норму сдачи денег с каждого рейса, им часто задерживают зарплату и низкие тарифы. В Оше стоимость проезда составляет 6 сомов. Водители требуют таких же тарифов, как в Бишкеке.