В Кыргызстане скончалась маленькая Дана Лущенко

В ночь с 10 на 11 августа после ухудшения самочувствия вследствие полученного отравления токсическим веществом скончалась пятилетняя Дана Лущенко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Национальный центр охраны материнства и детства.

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«Никакая причина не может быть хоть малым утешением или оправданием смерти детей. Это самая большая несправедливость на свете», - сказал министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.

Ранее кыргызстанцы сообща собирали помощь для ребенка, у которой отказали обе почки. Врачи диагностировали у Даны «анемию III степени, вторичный нефротический язвенный энтероколит, ОПН, ОПП в стадии анурии, ДВС-синдром».