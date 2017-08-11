В Кыргызстане скончалась маленькая Дана Лущенко

В ночь с 10 на 11 августа после ухудшения самочувствия вследствие полученного отравления токсическим веществом скончалась пятилетняя Дана Лущенко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Национальный центр охраны материнства и детства.
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Ранее кыргызстанцы сообща собирали помощь для ребенка, у которой отказали обе почки. Врачи диагностировали у Даны «анемию III степени, вторичный нефротический язвенный энтероколит, ОПН, ОПП в стадии анурии, ДВС-синдром».