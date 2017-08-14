Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Лениво просыпаться? Согласен, но ничего не поделаешь — начало рабочей недели. И если вы не в отпуске, то заглядываем в прогноз погоды и начинаем собираться!

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–18.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1-5, улицы Кольбаева, Наманганская, Бельская, Адырская, Нурекская, Новая, переулки Берликский, Криворожский, Алма-Атинская (район объездной дороги), Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Матросова, Медерова, Рабочая, Бухарская, переулки Кокандский, Ала-Тоо, Вишневый, Гвардейский, Калымский;

9.00–17.00 — улицы Фрунзе, Месароша, Сад, Бурулдайская, Кеминская, Базар-Курганская, Темировская, Талды-Суйская, проспект Манаса.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыты улицы К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй) и Кулатова (от Элебаева до Байтика Баатыра).

Движение закрыто на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Перекрыта и улица Турусбекова (от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй, от проспекта Чуй до Жибек Жолу, от Боконбаева до Московской).

Перекрыта и улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Традиционно перекрывают проспект Манаса во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

Только прочитал фамилию этого автора и сразу окунулся в детство. Как я зачитывался его рассказами! И ведь не знал тогда, что Эрнест Сетон-Томпсон родился аж в 1860 году. Да если бы и знал, вряд ли его рассказы стали для меня менее увлекательными.

Фото fineartamerica.com. Писатель Эрнест Сетон-Томпсон

Родился он в Великобритании, но практически всю жизнь прожил в Канаде. Первое литературное произведение «Жизнь лугового тетерева» Сетон-Томпсон опубликовал в 1883 году. Известность в США и Канаде писателю принесли сборники «Дикие животные, как я их знаю», «Жизнь тех, на кого охотятся» и 8-томный труд «Жизнь диких зверей».

Мы нашли один из мультфильмов, снятых по рассказу Сетон-Томпсона. Ваши дети наверняка его посмотрят с удовольствием:

Иллюстрировал свои рассказы и повести Эрнест весьма искусно сам. Написал около 40 книг, став одним из зачинателей литературного жанра произведений о животных и оказав мощное влияние на многих писателей-анималистов.

Фото «Википедия». Нобелевский лауреат Джон Голсуорси

Джон Голсуорси

Ну, раз уж мы заговорили о литературе, то следует вспомнить еще об одном великом писателе, который родился в 1867 году, — это лауреат Нобелевской премии. Всемирную славу ему принесла «Сага о Форсайтах». Это цикл разноплановых произведений, посвященный нескольким поколениям одной английской семьи.

Интересно, что прообразом многих героинь Джона Голсуорси стала его жена Ада Пирсон, с которой он тайно встречался до свадьбы десять лет. В 1921 году совместно с Кэтрин Эми Доусон-Скотт писатель основал ПЕН-клуб и стал его первым главой. Джон Голсуорси сейчас больше известен как прозаик и романист, но в свое время многие высоко ценили и его пьесы.

Памятные даты

В Бишкеке открытием новых торговых центров и супермаркетов сейчас вряд ли кого удивишь. А вот 43 года назад, в 1974 году, это было для города чуть ли не эпохальным событием. Ведь именно тогда во Фрунзе открылось новое здание ЦУМа «Айчурек».

Фото из Интернета. ЦУМ «Айчурек» в советское время

Мало того, что это был современный по тем временам торговый центр, так здесь еще были установлены первые в республики эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты. И уж поверьте, многие горожане ходили в ЦУМ только для того, чтобы прокатиться на эскалаторе.

Правда, для меня так и осталось загадкой, почему эскалатор работал только на подъем вверх, а вот спускаться приходилось по боковым мраморным лестницам. И эта загадка сродни другой — почему лифты в девятиэтажных домах ходили и ходят только до 8-го этажа.

Если уж заговорили о строительстве, то мимо знаменитого Кельнского собора пройти никак нельзя. Ведь его возведение началось 14 августа 1248 года. И вы не поверите — завершилось 14 августа, но 1880 года. Всего возведение этого готического собора заняло 632 года! А вы говорите, что у нас по десять лет школы не могут достроить.

Фото из Интернета. Кельнский собор красиво подсвечивается ночью

По окончании строительства 157-метровый собор на четыре года стал самым высоким зданием мира. Однако и после этого торжества строительство продолжалось: вставляли стекла в окна, накладывали полы, продолжали отделку. В 1906 году одна из 24 больших декоративных башен, украшавших громадные башни главного фасада, рухнула, обломились и другие декоративные башни. Все-все, я молчу...

И еще одно примечательное событие произошло в этот день в 1893 году — полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.

Тогда подобные справки выдавались без экзаменов, для их получения кандидат был должен лишь продемонстрировать умение управлять собственным автомобилем. Ой, я лучше опять промолчу.

Кстати, обязательный экзамен для получения водительских удостоверений впервые ввели в 1899 году в Чикаго.

У кого намечаются тои

Сегодня празднует день рождения один из самых молодых депутатов Бишкекского городского кенеша — Алымбек Бактыбеков, представляющий фракцию «Республика — Ата Журт». Ему исполняется 26 лет.

Куда сходить

Культура

— Хотите отдохнуть после трудовых будней и познакомиться с интересными людьми? Тогда игра в «Мафиию», которая состоится сегодня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева, то, что вам надо.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Наши спортсмены участвуют в I фестивале национальных видов спорта, которые проходят в Ульяновске (Россия). Так что болеем за них, а мы обязательно отследим, как они выступят.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

10.00 — суд по делу Аиды Саляновой. Ленинский районный суд.

10.00 — круглый стол «Актуальные вопросы информирования избирателей и проведения предвыборной агитации», организованный в рамках проекта «Инициативы гражданского общества по реформированию избирательной системы КР». Гостиница Park Hotel.

11.00 — пресс-конференция «450 км вслепую: в Бишкек приехали незрячие веломарафонцы» Впервые по Кыргызстану проедут участники веломарафона «Энергия движения!». Пресс-центр Sputnik Кыргызстан.

11.00 — Пресс-конференция «Обман доверчивых граждан и мошенничество». Адвокаты и потерпервшие. Пресс-центр АКИpress.

13.00 — акция в поддержку активиста Мавляна Аскарбекова. У здания ГКНБ КР.

14.00 — суд по делу сторонников Садыра Жапарова. Первомайский районный суд.

14.00 — аукцион по приватизации шести объектов государственной собственности. Конференц-зал ФУГИ.

15.00 — суд по делу Александра Кима. Свердловский районный суд.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.