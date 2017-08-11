Сторонники Омурбека Текебаева прекратили голодовку

Сторонники обвиняемого в коррупции депутата парламента Омурбека Текебаева прекратили голодовку. В штабе партии «Ата Мекен» ИА «24.kg» сегодня сообщили, что акция прекращена, потому что не дала результатов — кандидата в президенты страны Омурбека Текебаева не допустили к сдаче экзамена по государственному языку.

Напомним, голодовка сторонников лидера «Ата Мекена» началась 31 июля, ее проводили пять человек. Позже к акции присоединились сторонники Омурбека Текебаева в Базар-Коргоне.

Вчера ЦИК отказалась создать условия подсудимому Текебаеву для сдачи языкового экзамена.