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Общество

Больше 2,3 тысячи объектов демонтировали в Бишкеке в 2017 году

С начала 2017 года в Бишкеке демонтировали 2 тысячи 371 объект, в том числе 321 — облегченного типа, 109 — капитальных строений и 1,7 тысячи — рекламных конструкций. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник землепользования и строительства мэрии Бишкека Талант Иманакун уулу.

По его словам, раньше полномочия по объектам облегченного типа были в районных администрациях. «После создания нашего управления эти функции передали нам, чтобы вести единую политику по городу. В настоящее время проводим инвентаризацию, выясняем, сколько объектов узаконено, сколько нет, какие предстоит снести», — сказал он.

«Бюджет мэрии пополняется за счет арендаторов муниципальной земли. Поэтому там, где архитектура считает возможным узаконить объекты, даем разрешение. Ведь возникают и социальные вопросы. В основном владельцы павильонов нигде не работают, семейный бюджет пополняется только за счет этой торговли, детей кормят», — добавил Талант Иманакун уулу.

«Те объекты, которые нарушают градостроительные нормы и мешают ирригационным сетям, будем демонтировать. Фасадную часть (старую, портящую облик города) тоже будем учитывать», — резюмировал Талант Иманакун уулу.
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