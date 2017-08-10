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Общество

11 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Тон, Кок-Джар, переулок Куйручук), улицы Московская, Суюмбаева;
  • 9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Джаманбаева, Водопроводная, Сухомлинова, Айни, Кокчетавская, Тоголока Молдо, переулок Карагайский;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (квадрат, ограниченный улицами Чатыр-Кол, Баба-Аты, Айылчиева, Садырбаева), улица Ахунбаева, 125, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Минкуш, Термечикова, Ак-Марал).

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Садовая, Совхозная, Набережная), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Джаны Конуш, Октябрь, Саз, Первое Мая, Алчалуу, Талды-Булак, Султан;
  • 10.00-15.00 — села Кызыл-Туу, Кунтуу, Токбай;
  • 8.30-18.00 — город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Тоголока Молдо, Ленина, Тельмана);
  • 6.00-19.00 — села Бекитай, Сары-Булак, Каирма, Бексе-Джол, Сосновка, Кызыл Дыйкан, Монолдор, Суусамырская долина, перевал Тоо-Ашуу.

В Таласской области:

  • 9.00-17.00— села Козучак, Бал-Бал, Шекер;
  • 8.00-17.00 — села Кыргызстан, Кара-Суу, Май.

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — села Курменты, Балбай, Григорьевка, Ананьево, Кызыл-Суу, Оргочор, Светлая Поляна, Барскоон, город Каракол (улицы Туркестанская, Пролетарская, Салиева, Орозбекова, Крутикова, Ленина, Масалиева, Жамансариева, Карасаева, Чичерина, Ахунбаева, Алыбакова, Абдрахманова, Элебаева, Кошевого, Карымшакова, Сталинградская, Гоголя, Тоголока Молдо, Пионерская, Акыйкат, Искакова, Айтбаева, Киевская, Стаханова, Ворошилова, Кравцова, Садовая).

В Ошской области:

 

 

  • 9.00–17.00 — город Ош (жилмассив имени Калинина).

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Кара-Бак, Торт-Гул, Ак-Турпак.
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