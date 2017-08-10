В Бишкеке воруют колеса от мусорных баков. Украдено более 70 штук

Мэрия города Бишкека призывает гостей и жителей столицы бережно относиться к муниципальному имуществу.

По информации муниципального предприятия «Тазалык», за летний период по всему городу украдено 71 колесо от новых мусорных контейнеров. Сотрудники МП «Тазалык» провели все восстановительные работы.

Мэрия призывает бишкекчан бережно относиться к объектам искусства и муниципальному имуществу, соблюдать культуру поведения в общественных местах и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах вандализма или кражи.

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Новые контейнеры закупили в рамках проекта на кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Всего закуплено 5 тысяч баков, по 269 евро каждый. Их эксплуатационный срок составляет около 6-7 лет.

По данным главы МП «Тазалык» Рыспека Сарпашева, на базаре одно колесо стоит 300-350 сомов. Для бомжей это выгодный бизнес, отмечает он.