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Общество

После капремонта в Бишкеке открыли несколько улиц

В столице после капитального ремонта открыто еще несколько улиц, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на МП «Бишкекасфальтсервис».

По данным ведомства, для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Жаманбаева — от проспекта Манаса до улицы Руставели и улицы Безымянной —от Ахунбаева до средней школы № 74.

Протяженность ремонтируемого участка улицы Жаманбаева составила 400 метров, ширина — 8 метров, с организацией парковки и устройством тротуаров с двух сторон шириной два метра. Протяженность отрезка улицы Безымянной составила 480 метров, ширина — 7 метров с устройством тротуаров с обеих сторон.

Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Всего же в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.
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