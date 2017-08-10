Кызыл-Кия: вместо парка пустырь. Землю распродали под элитное жилье

В городе Кызыл-Кие на создание городского парка было выделено 650 тысяч сомов, но сегодня вместо запланированного парка пустырь, а землю распродали под элитное жилье. Об этом ИА «24.kg» сообщила координатор общественного объединения «Народный контроль» по южному региону Роза Маманова.

По ее словам, участок площадью 1 гектар 76 соток на улице Асаналиева был выделен городскими властями для организации там парка еще в 1995 году, но вместо этого землю продали под жилье.

Как рассказал местный житель Гапыр Нурбаев, в то время были выделены деньги на озеление и даже высажены саженцы. «Однако позже, когда был создан земельный комитет мэрии, они провели конкурс, дав объявление в газету, которую никто не читает, и 1 гектар 67 соток земли продали за 350 тысяч сомов под индивидуальное жилье. А независимый оценщик оценил стоимость участка в пять миллионов сомов», — рассказал он.

По словам Гапыра Нурбаева, местные активисты обратились в Верховный суд, но тот отказал в рассмотрении дела за давностью лет.

«Мы несколько раз писали в Жогорку Кенеш, чтобы отстоять парк, но от них нет толку. По данному вопросу три раза возбуждали уголовные дела в отношении мэрии Кызыл-Кии и Мамыта Ботоева, который на момент продажи земли занимал должность главы земельного комитета, но все уголовные дела по неизвестным причинам закрывались», — сказал местный житель.

Как он отметил, городская прокуратура ответила на их обращение, что вопрос сохранения парка находится под их контролем.

«Что толку от такого контроля? Ведь землю распродали, дома строят, а чиновники, которые продали землю, никакой ответственности не понесли», — сказал Гапыр Нурбаев.