Афиша на выходные: 12-13 августа

Концерты, выступления

12 августа. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

15 июля-20 августа. Выставка изделий ручной работы

Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы.

Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

25 июля-12 августа. Выставка «Дочки-матери»

Представлен весь спектр работ наиболее известных и талантливых женщин, представляющих прикладное искусство, ремесла, дизайн одежды, живопись и графику. Работы многих из них участвовали в международных конкурсах и получили престижные награды.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

7-18 августа. Акция «Отдых вместе с книгой»

В рамках акции будут игры, мастер-классы, интересные состязания и книжная выставка. Участников ждут призы.

Парк в Карагачевой роще, 14.00-16.00.

12 августа. Фестиваль «Ловчих птиц»

В программе конноспортивные игры, представление охоты орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов, также различные национальные игры вместе с гостями фестиваля.

Юрточный лагерь «Жайчы» (село Кок-Сай Тонского района).

13 августа. Фестиваль уличной еды

В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.



Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.

13 августа. Детская ярмарка

Вас ожидает широкий выбор ручных изделий и сладостей, приготовленных детьми. Они сами продают свои изделия и таким образом осваивают навыки предпринимателя.

РЦ «Космопарк», 14.00-18.00.

Мастер-классы, тренинги, встречи

12 августа. Тренинг «Как убедить собеседника: правила аргументации»

Тренинг для дебатеров, исследователей, для тех, кто хочет влиять на управленческие решения, тех, кому приходится отстаивать свое мнение, тех, кто противостоит стереотипам и предубеждениям.

Культурный центр UNUM, 15.00.

12 августа. Встреча «Секреты женского здоровья»

Гости разберутся в особенностях женской физиологии, поговорят об интимной гимнастике, обсудят, как можно подготовиться к беременности и будущим родам. А еще поговорят о том, о чем иногда не говорят даже с близкими подругами.

Центр поддержки материнства «Вместе», 13.00.

13 августа. Мастер-класс «Колесо вкуса кофе»

На мастер-классе вы узнаете о пути кофейной ягоды с плантации до чашки, вкусах кофе, о «каппинге» и

как отличать хороший кофе от плохого.

Tuman Bar, 18.00.

Кино

10-16 августа. Неделя ретрокино

Приходите посмотреть классику кыргызского кино. Фестиваль откроет фильм Андрея Кончаловского по мотивам книги Чингиза Айтматова «Первый учитель». Программу можно найти по ссылке.

Дом кино имени Ч.Айтматова, 19.00 и 21.00.