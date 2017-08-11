19:21
+19
USD 69.38
EUR 81.32
RUB 1.16
Общество

Афиша на выходные: 12-13 августа

Концерты, выступления

12 августа. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

15 июля-20 августа. Выставка изделий ручной работы

Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы.

Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

25 июля-12 августа. Выставка «Дочки-матери»

Представлен весь спектр работ наиболее известных и талантливых женщин, представляющих прикладное искусство, ремесла, дизайн одежды, живопись и графику. Работы многих из них участвовали в международных конкурсах и получили престижные награды.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

7-18 августа. Акция «Отдых вместе с книгой»

В рамках акции будут игры, мастер-классы, интересные состязания и книжная выставка. Участников ждут призы.

Парк в Карагачевой роще, 14.00-16.00.

12 августа. Фестиваль «Ловчих птиц»

В программе конноспортивные игры, представление охоты орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов, также различные национальные игры вместе с гостями фестиваля.

Юрточный лагерь «Жайчы» (село Кок-Сай Тонского района). 

13 августа. Фестиваль уличной еды

В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.

Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.

13 августа. Детская ярмарка

Вас ожидает широкий выбор ручных изделий и сладостей, приготовленных детьми. Они сами продают свои изделия и таким образом осваивают навыки предпринимателя.

РЦ «Космопарк», 14.00-18.00.

Мастер-классы, тренинги, встречи

12 августа. Тренинг «Как убедить собеседника: правила аргументации»

Тренинг для дебатеров, исследователей, для тех, кто хочет влиять на управленческие решения, тех, кому приходится отстаивать свое мнение, тех, кто противостоит стереотипам и предубеждениям.

Культурный центр UNUM, 15.00.

 12 августа. Встреча «Секреты женского здоровья» 

Гости разберутся в особенностях женской физиологии, поговорят об интимной гимнастике, обсудят, как можно подготовиться к беременности и будущим родам. А еще поговорят о том, о чем иногда не говорят даже с близкими подругами. 

Центр поддержки материнства «Вместе», 13.00.

 13 августа. Мастер-класс «Колесо вкуса кофе»

На мастер-классе вы узнаете о пути кофейной ягоды с плантации до чашки, вкусах кофе, о «каппинге» и
как отличать хороший кофе от плохого.

Tuman Bar, 18.00.

Кино

10-16 августа. Неделя ретрокино

Приходите посмотреть классику кыргызского кино. Фестиваль откроет фильм Андрея Кончаловского по мотивам книги Чингиза Айтматова «Первый учитель». Программу можно найти по ссылке.

Дом кино имени Ч.Айтматова, 19.00 и 21.00.

 
Ссылка:
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Ушла из жизни народная артистка Кыргызской Республики Офелия Еркимбаева
Русский театр драмы имени Айтматова покажет спектакль на фестивале в Минске
Афиша на неделю: 7-11 августа
Афиша на выходные: 5–6 августа
Четыре фильма из Кыргызстана покажут на Уральском открытом фестивале
Афиша на неделю: 31 июля — 4 августа
Афиша на выходные: 29—30 июля
В Бишкеке открылся международный фестиваль «Оймо»
Фильмы кыргызских режиссеров покажут на международном кинофестивале в Сиднее
Кыргызский фильм «Завещание отца» выиграл три приза международного кинофестиваля
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!