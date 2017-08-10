К 2030 году Швеция хочет отказаться от наличных денег

Швеция планирует избавиться от наличных средств. Большинство жителей доверяют банкам страны. В свою очередь, для банков работа с наличностью означает только одни расходы, считает научный сотрудник Королевского технического университета Никлас Арвидссон. Об этом сообщили российские СМИ.

Уже сейчас объем безналичных платежей в Швеции составляет 80 процентов, сообщила «Газета.ru». В основном наличкой пользуются пожилые люди и мигранты.

Если Швеция откажется от бумажных денег, то она станет первой в мире «безналичной страной».

Кстати, по мнению экспертов, популяризации безналичных расчетов в стране способствует борьба с отмыванием денег.