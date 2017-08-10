Экзамен Текебаева. ЦИК опять не может принять решение об участии кандидата

Члены ЦИК не знают, какое решение принять по вопросу о допуске Омурбека Текебаева к языковому экзамену.

По словам Алмаза Асаналиева, сертификат на знание кыргызского языка является лишь одним из документов, необходимых для предоставления в ЦИК. Мера пресечения применена еще задолго до объявления даты президентских выборов. Алмаз Асаналиев считает, что Текебаев должен понимать, что его статус может помешать в выполнении условий. Вопрос его перемещения находится в ведении суда. В полномочия ЦИК это не входит. Целесообразно отказать уполномоченным представителям Текебаева.

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Назарали Арипов отметил, что Центризбирком должен обеспечить равные права для кандидатов, как того требует закон.

Гульнара Джурабаева пояснила, что подсудимые находятся в закрытых учреждениях. Центризбирком обязан решить этот вопрос, так как другого органа нет. Прежде всего ГКНБ, ГСИН должны обеспечить явку для прохождения теста.

Омурбек Текебаев должен был сдать экзамен 26 июля, но Первомайский районный суд Бишкека, который рассматривает уголовное дело в отношении депутата, отказал адвокатам подсудимого в ходатайстве об обеспечении его явки на экзамен.​