Дело Текебаева. Прокурор просит 10 лет лишения свободы лидеру «Ата Мекена»

В Первомайском райсуде Бишкека по делу Текебаева/Чотонова сегодня начались прения сторон.

Гособвинение просит 10 лет лишения свободы для лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева с конфискацией имущества. Для бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова гособвинение просит 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, при этом предлагается запретить обоим три года занимать государственные должности. Об этом сегодня во время прения сторон заявил прокурор Нурмат Исраилов.

По мнению гособвинения, вина обвиняемых доказана.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.