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Общество

Суд по делу Райкана Тологонова отложен из-за болезни подсудимого

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Райкан Тологонов в зале суда
Суд по делу Райкана Тологонова отложен из-за болезни подсудимого. Соответствующее ходатайство заявил сам подсудимый.

«Совершенно не надеясь на положительное решение, прошу отложить сегодняшнее заседание. Дело в том, что у меня стеноз шейных узлов. На 75 процентов закупорена артерия. Сейчас у меня приступы. В любой момент может случиться инсульт. Меня сопровождает фельдшер, но если что со мной случится, у нее нет даже препарата, чтобы предотвратить тяжелые последствия», — обратился к судье Райкан Тологонов.

Судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство.

Следующее заседание суда назначено на 16 августа.

Напомним, обвинение в незаконном приобретении, передаче, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору было предъявлено экс-депутату парламента Райкану Тологонову в апреле этого года.

Следствие по уголовному делу по факту мародерства члена партии «Ата Мекен» проводил ГКНБ.
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