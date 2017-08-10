Некорректное поведение. В ЦИК из-за Садыра Жапарова произошла перепалка

Члены ЦИК поспорили из-за регистрации Садыра Жапарова. Инцидент произошел сегодня на заседании.

По словам главы комиссии Нуржан Шайлдабековой, есть справка о судимости Садыра Жапарова. Чтобы досрочно снять судимость, осужденный должен подать документы. Верховный суд ответил, что от Жапарова нет такого заявления.

Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдырахматова предложила отложить рассмотрение вопроса, потому что давать оценку ответам МВД и Верховного суда непрофессионально. Сотрудников правоохранительных органов следует пригласить на заседание.

Выступить хотел и Назарали Арипов, но глава Центризбиркома не дала ему такой возможности.

«Кто вы такая, чтобы не дать мне слова?» — возмутился он.