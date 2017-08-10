Опасные аттракционы в парке имени Ататюрка демонтируют. Об этом сегодня журналистам сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Он дал протокольное поручение улучшить работу «учреждений общественных пространств».

«Много лет аттракционы, которые вызывают угрозу безопасности, в этом парке находились незаконно. Управление муниципальной собственности проверит их техническое состояние. Если оно будет соответствовать техническим требованиям, то договор заключат, если нет, то объекты демонтируют», — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что владельцы аттракционов не заключали договоров с 2011 года.