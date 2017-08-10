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Общество

Мэр Бишкека обещает высадить в три раза больше деревьев вместо спиленных

Мэр Бишкека Албек Ибраимов обещает высадить в три раза больше деревьев вместо спиленных.

По его словам, муниципалитет взял на себя такую обязанность.

«Сейчас просто температура 40 градусов, а благоприятные для посадок условия — 22 градуса. Если погода в сентябре позволит, начнем высаживать саженцы и продолжим буквально до холодов. Закрытая корневая система это позволяет», — сказал Албек Ибраимов.

Он напомнил, что «Зеленстрой» объявлял тендер на 51 миллион сомов. Первый раз конкурс не состоялся, второй прошел успешно — на 36 миллионов сомов. Поставщик выбран.
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