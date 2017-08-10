Суд по делу Аиды Саляновой в очередной раз отложен

Суд по делу бывшей главы Минюста Аиды Саляновой вновь отложен.

Сегодня выяснилось, что адвокат обвиняемой — Чинара Джакупбекова — не может участвовать в разбирательстве, потому что в это время находится на другом судебном процессе.

Гособвинение согласилось с переносом заседания на другой день.

Аида Салянова задала вопрос председательствующему, почему он и его коллега Айбек Эрнис уулу в который раз назначают слушания в одно и тоже время. Адвокат Чинара Джакупбекова является также защитником Омурбека Текебаева, дело которого рассматривает Первомайский райсуд Бишкека. Судья Касымбеков от ответа уклонился.

Трижды переносится суд Аиды Саляновой из-за того, что ее адвокат занят в другом процессе.

Напомним, Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Согласно версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.