«Агент 024»: Жительница жалуется на мусорные баки в парке имени Ататюрка

Жительница Бишкека жалуется на мусорные баки в парке имени Ататюрка, которые расположены прямо на аллее, где гуляют люди.

«Мы уже смирились, что его застроили, но как можно поставить баки с мусором на аллею, где гуляют обычные горожане, мамы с детьми, парочки, бабушки и дедушки. У меня нет слов», — написала она в сообщении.

Как рассказал заместитель главы Октябрьского района Таалайбек Акматбаев, они в курсе данной ситуации и в настоящее время ищут другое, более подходящее, место.

«Мы понимаем недовольство жителей и в настоящее время рассматриваем различные варианты. Ведь, если перенести в другое место, могут выразить недовольство другие жители или владельцы хозсубъектов. Строго следим за тем, чтобы там своевременно вывозили мусор», — сказал заместитель акима Октябрьского района.