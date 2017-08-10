Сообщать о нарушениях в системе образования теперь можно по WhatsApp. Министерство образования и науки открыло прямой канал, сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, воспользоваться услугой может любой гражданин, отправив сообщение на номер 0700 744 748.

Граждане могут сообщать о работе отделов образования, детских садов, школ, спузов и вузов, выявленных нарушениях или пожеланиях по улучшению работы образовательных учреждений, а также оставлять свои отзывы о реформах. Воспользоваться каналом могут и сами сотрудники системы образования, чтобы внести предложения по повышению качества образовательных услуг.

Ответы на поступающие сообщения будут находиться под непосредственным контролем министра.

Главная задача нововведения – сделать обратную связь с гражданами и работниками системы образования более оперативной.

В ведомстве утверждают, что ни одно сообщение не останется без внимания.