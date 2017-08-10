Достаточно. Глава кенеша Каракола за мораторий на строительство новых мечетей

Ввести мораторий на строительство новых мечетей предлагает председатель Каракольского городского кенеша Эрлан Айсаракунов. Об этом он заявил сегодня журналистам.

Глава местных депутатов отметил, что эта инициатива озвучена на сессии горкенеша.

По словам Эрлана Айсаракунова, уже на каждом частном участке стали возводить новые мечети.

Депутаты Каракольского горкенеша считают, что мечетей, которые уже есть в областном центре, достаточно для нужд верующих из числа местных жителей.

На сессии также обсуждался генеральный план Каракола.

«Когда генплан развития города будет утвержден, мы сможем понять, сколько нам нужно детских садов, школ и тех же мечетей», — сказал Эрлан Айсаракунов.

В Караколе сегодня десять мечетей. Примерное число жителей облцентра составляет около 65 тысяч человек.