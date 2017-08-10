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Общество

Стали известны подробности конфликта местного жителя с туристами в Сары-Челеке

В УВД Джалал-Абадской области рассказали подробности конфликта, возникшего между местым жителем и водителем автобуса, который вез иностранных туристов на озеро Сары-Челек. 

Напомним, 9 августа в СМИ появилось видео, на котором неизвестный мужчина на автомашине преградил путь микроавтобусу с туристами и якобы взял деньги у его водителя. 

По данным правоохранительных органов, 7 августа в Аксыйском районе, не поделив дорогу, поругались 43-летний житель Ошской области (водитель микроавтобуса с туристами) и 44-летний житель Аксыйского района.  Во время конфликта местный житель нецензурно обругал водителя микроавтобуса, потребовав освободить ему дорогу. Последний с заявлением обратился в РОВД.

Как сообщается, со стороны РОВД в отношении жителя Аксыйского района наложен штраф по статье 364 (мелкое хулиганство) Административного кодекса КР. Нарушение этой статьи влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов либо административный арест на пять суток.

Туристы, однако, отказались писать заявление, отметив, что не имеют претензий к местному жителю, сообщают в областном УВД.

 
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