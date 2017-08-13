Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Доброе утро, сони. Надеемся, выходные проходят, как хотелось? Или вы все-таки собрались выбраться из дома? Тогда не забудьте заглянуть в прогноз погоды.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке плановых отключений света нет. А вот в регионах Кыргызстана перебои с энергоснабжением возможны.

Перекрытые дороги

Я смотрю, вас дома не удержать. Тогда напомним, что у нас с дорожной ситуацией.

По-прежнему закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй).

Перекрыты улицы Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Четыре участка улицы Турусбекова также недоступны для движения транспорта — от Боконбаева до Московской, от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу.

Перекрыта и улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

А в последние дни к ним добавился и участок улицы Кулатова (от Элебаева до Байтика баатыра), где занялись прокладкой теплосетей.

Люди, которые меняли мир

А, все-таки вы из дома решили не выбираться? Тогда знайте, сегодня праздник у всех любителей фильмов ужасов. Ведь 118 лет назад, в 1899 году, на свет появился англо-американский режиссер, обладатель «Оскара» Альфред Хичкок. Его творчество неразрывно связано с жанром «триллер» (от английского thrill — «трепет») и с понятием «саспенс» (от английского suspense — «напряжение»).

Фото www.kulturologia.ru. Король ужаса и отец триллера Альфред Хичкок

В 1926 году Хичкок снял первый триллер «Жилец». Ему также принадлежит первый британский звуковой фильм, имевший успех в прокате, — «Шантаж» (1929). В 1934 году Хичкок снимает фильм «Человек, который слишком много знал», который стал первым фильмом из шести самых известных.

Первый же американский фильм Хичкока, «Ребекка», выиграл «Оскар» как лучший фильм года. В 1948 году он снимает свой первый цветной фильм — «Веревка».

Пика режиссер достиг в 1950-е годы. После фильмов «Окно во двор» (1954) и «Головокружение» (1958), которые нестандартными решениями и глубоким психологизмом оказали влияние на европейский арт-хаус, Хичкок стал применять еще более экспериментальные, даже шокирующие приемы. Нашумевшие картины «Психо» (1960) и «Птицы» (1963) стоят в творчестве Хичкока особняком; иногда их определяют как фильмы ужасов.

Меня пугают мои собственные фильмы. Я никогда не хожу на их просмотр. Я не знаю, как люди могут выносить просмотр моих фильмов. Альфред Хичкок

Незадолго до смерти Хичкок возведен в дворянское звание английской королевой и стал рыцарем. Его прах развеян над Тихим океаном.

Если имя Альфреда Хичкока золотыми буквами вписано в историю кинематографа, то следующий человек фактически выбил свою фамилию на гранитном камне современной политики. И появился он на свет 91 год назад, в 1926-м, в городе Биран кубинской провинции Орьенте.

Фото www.kulturologia.ru. Фидель Кастро и Че Гевара, еще один из символов Кубинской революции

Фидель Кастро — революционер и политический деятель, который с соратниками смог под боком у США совершить социалистическую революцию и долгие годы противостоять давлению всей американской военной и политической махины. Руководил Кубой с 1959 до 2006 год.

Интересно, что Фидель Кастро родился в семье крупного землевладельца, но после прихода к власти в результате революции всю землю в стране национализировал.

Стремясь противостоять угрозам со стороны США, Кастро вступил в военный и экономический союз с СССР, разрешив последнему разместить ядерные ракеты на Кубе, что способствовало развитию Карибского кризиса 1962 года. Именно тогда человечество оказалось на волосок от очередной мировой войны.

Фото Письмо 12-летнего Фиделя Кастро президенту США Франклину Рузвельту

Интересный факт из жизни будущего революционера: в 1940 году он написал американскому президенту Франклину Рузвельту письмо. В нем мальчик поздравил президента с переизбранием на третий срок и попросил: «Если Вам не трудно, пришлите мне, пожалуйста, американскую 10-долларовую банкноту. Я ее никогда не видел, но очень хотел бы иметь. Ваш друг».

Памятные даты

Раз вы дочитали до этого места, значит, из дома так и не выбрались. Ну, а хотя бы в окно можете выглянуть? Наверняка в поле вашего зрения попадет какая-нибудь новостройка. К чему это я? Да ведь сегодня День строителя Кыргызской Республики! Наверняка среди ваших родственников хоть кто-то связан с этой отраслью, поэтому не забудьте поздравить.

Да, и можете заодно порадоваться, что для этого вам надо лишь протянуть руку за своим смартфоном. А ведь всего 118 лет назад, в 1988 году, американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

Ну да, в Бишкеке сохранились лишь их остатки, сейчас используемые больше под расклейку объявлений. Но ведь еще лет тридцать назад домашние телефоны были редкостью, и телефоны-автоматы были настоящей палочкой-выручалочкой. Стоил звонок всего 2 копейки, а в милицию, скорую или пожарную службу можно было звонить бесплатно.

Да, кстати, если среди ваших родных или знакомых строителя не нашлось, то у вас еще остается возможность отметить другой праздник — Международный день левши. Впервые его отметили в 1976 году по инициативе Lefthanders International.

У кого намечаются тои

Помимо всех праздников, которые мы перечислили, есть у нас и именинники.

Так, в 1965 году во Фрунзе родилась депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова. Поздравить ее можно по телефону (0312) 63-86-26. Хотя незадача — сегодня выходной. Ну позвоните завтра. Это ведь заранее поздравлять нельзя, а вот с небольшим опозданием — тоже не очень хорошо, но вполне допустимо.

Фото Sputnik Кыргызстан. Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова. Архивное фото

Второй именинник — генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков, которому исполняется 38 лет. Наши поздравления коллеге и пожелания спокойных дней в эти беспокойные предвыборные месяцы.

Фото Sputnik Кыргызстан. Илим Карыпбеков

Куда сходить

Культура

— В Бишкеке пройдет фестиваль уличной еды. В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений, уникальная фотозона и приятные сюрпризы. Улица Орозбекова (между Киевской и Токтогула). Начало в 18.00.

— В «Космопарке» в 14.00 начнется детская ярмарка. Вас ожидает широкий выбор ручных изделий и сладостей, приготовленных детьми. Они сами продают свои изделия, осваивая навыки предпринимателей.

— Если же у вас есть желание не только отдохнуть, но и чему-то научиться, — для вас мастер-класс «Колесо вкуса кофе». Здесь вы узнаете о пути кофейной ягоды с плантации до чашки, вкусах кофе, «каппинге» и как отличать хороший кофе от плохого. Tuman Bar, 18.00.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

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