Юные геологи из Кыргызстана стали вторыми среди СНГ на олимпиаде в России

Команда «Странник» из Кыргызстана заняла второе место среди Содружества Независимых Государств на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, прошедшей в России 1-9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

По ее данным, в соревнованиях приняли участие 35 сборных из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Таджикистана — всего около 350 человек.

Цель олимпиады - воспитание патриотизма, любви к родному краю, бережного отношения к природе и минеральным богатствам.

В общекомандном зачете кыргызстанцы заняли 29-е место из 35.