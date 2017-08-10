Черный рынок лекарств. Непобедимая торговля?

В конце июня 2017-го в мэрии Бишкека громко заявили: «На Ошском рынке ликвидирована незаконная торговля лекарствами».

Основанием для проверки и кардинальных мер послужило обращение Департамента лекарственных средств и медицинской техники (ДЛОиМТ).

Смешные штрафы

Одна из реализаторов, по ее словам, оштрафована аж на 200 (!) сомов. «Внушительная» сумма.

На свой страх и риск

«К нам поступали жалобы от населения и депутатов на стихийную торговлю препаратами. Но в наших прямых функциональных обязанностях нет полномочий для ее ликвидации, — сказалагендиректор ДЛОиМТ Гульмира Шакирова. — Поэтому мы писали в мэрию и районную администрацию, где создали межведомственную рабочую группу. Провели около десяти рейдов, в результате чего на территории ЗАО «Берекет» закрыли 17 точек продаж».Аким Ленинского района Нурдин Тынаев добавил, что приостановили деятельность тех, у кого не было разрешительных документов. Все товары конфисковали и по решению суда передали на уничтожение.Но даже такие меры не остановили торговок, и они вышли на работу снова. В этом я убедилась лично. Точек реализации меньше не стало как на территории самого «Берекета», где торгуют с больших лотков, так и на мосту по улице Кулиева. Там реализация ведется с коробок, установленных на земле, по соседству с вениками, мыло-моющими средствами и другими бытовыми товарами.Не исключаю, что у кого-то и есть разрешение на торговлю лекарственными препаратами. Тогда возникает другой вопрос: как его могли выдать? Не должны ли лекарства храниться в надлежащих условиях? Самый дешевый препарат от насморка, к примеру, требуется хранить при температуре не более 25 градусов. А в городе уже которую неделю стоит почти 40-градусная жара.

Естественно, никто не возьмет на себя ответственность за безопасность такого средства. Но что удивительно, покупателей в таких местах немало. Может, берут пилюли на свой страх и риск, не задумываясь о негативных последствиях.

С глаз долой — из сердца вон

Нурдин Тынаев не удивился тому, что продавцы лекарств, которых они «ликвидировали», вновь оказались на своих местах.

«Мы их сегодня убрали, товар забрали, а буквально на следующий день они опять появились, — признался в бессилии городских служб чиновник. — Борьба со стихийной торговлей — это ежедневный процесс. Выходим на рейды совместно с ДЛО и налоговой».

Но если это приносит людям ежедневный доход, то просто так от этой деятельности никто не откажется. Реализаторы готовы на потери, траты, мирятся с тем, что во время рейда их товар конфискуют. И продолжают работать в поисках прибыли. Нурдин Тынаев

«Но если реально посмотреть, то количество стихийных торговцев уменьшается. Единственное оптимальное решение, которое раз и навсегда поможет поставить точку в деле стихийной торговли на Ошском рынке, — перенос базара за пределы города», — отметил аким.

Давая такой ответ, аким, вероятно, не подумал, что торговцы никуда не денутся и переедут вместе с базаром. Но это уже будет не его головная боль.

Опасные пилюли

«Черный рынок лекарств незаконный, криминальный. Я в недоумении. Если мэрия ничего не может сделать, пусть сообщает в правоохранительные органы. Не должно быть безнаказанности. Пусть штрафуют каждый день, в конце концов, у продавцов деньги закончатся», — считает специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Она напомнила, что подписан новый закон о лекарственных средствах. Теперь суммы штрафов будут в разы выше, а значит, будут ощутимо бить по карману нарушителей законодательства.

«Такие лекарства точно коррупционные, контрабандные, потому что на них нет документов. Каждая таблетка, поставляемая в КР, имеет свой номер, партию. В официальных аптеках это можно проследить», — отметила специалист.

Покупать препараты с лотков и с юридической, и с медицинской точки зрения небезопасно для людей. Бытует мнение, что стоят они на Ошском рынке дешевле. Так обыватели идут на большой риск. Непонятно, что ты купил, на что деньги потратил и чем все это закончится. Бермет Барыктабасова

Новый закон как панацея?

За незаконную реализацию лекарств предусмотрены административный штраф и конфискация имущества. Уголовного наказания нет.

Она добавила, что при Минздраве создается межведомственная комиссия, в которую войдут представители всех правоохранительных органов. Комиссия займется мошенничеством и нарушениями в сфере здравоохранения, в том числе и вопросом контрафактной продукции.А вот глава ДЛО подчеркивает: «Мы не имеем права проверять субъекты предпринимательства. Такие полномочия есть только у правоохранительных органов. Однако когда передаешь сообщения о фактах, к моменту проверки происходит утечка информации, и торговцев на местах нет. Действительно, есть люди, которые из сумок продают лекарства на мосту. Увидел сотрудников в форме — собрал быстро свою сумку и убежал».В Минздраве же надеются, что изменить ситуацию в сфере обращения лекарств и медицинских изделий поможет новый закон, который на днях подписал президент Кыргызстана.

Как рассказала независимый эксперт и член межведомственной рабочей группы по разработке законопроектов по лекарственным средствам Марьям Джанкорозова, закон будет способствовать чистке рынка от так называемых плохих лекарств, потому что на рынке всегда есть товары разного уровня и качества.

Впервые законодательно прописано, что правительство будет иметь право определять политику в области формирования цен на лекарства, чтобы они были доступны населению.