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Общество

Приговор не вынесен. Судебный процесс по делу журналиста Сапанова отложен

Судебный процесс по уголовному делу журналиста Зулпукара Сапанова отложен по причине болезни подсудимого. Об этом ИА «24.kg» сообщили в приемной судьи Первомайского районного суда Бишкека Марата Сыдыкова.

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Напомним, журналист обвиняется в разжигании межрелигиозной розни.

В 2016 году Зулпуукар Сапанов издал книгу под названием «Кыргызы не мусульмане». В ней автор пишет о языческом прошлом кыргызов и задается вопросом, не навязывают ли священнослужители кыргызскому народу веру в Аллаха.

В ГКНБ издание расценили как разжигающее межрелигиозную рознь и возбудили уголовное дело. Книга Сапанова также вызвала возмущение у части священослужителей.

Сегодня в суде ожидалось вынесение приговора Зулпукару Сапанову.
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