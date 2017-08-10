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Общество

Депутат парламента выиграл суд против журналиста газеты дунганской диаспоры

Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Бахадыр Сулейманов выиграл суд против журналиста Зульфии Сухуза. Она возглавляла подведомственную газету дунганской диаспоры, председателем которой является Сулейманов.

В апреле 2015 года Зульфия Сухуза дала пресс-конференцию и обвинила нардепа в том, что «он укрывает 2 миллиона сомов от реализации газеты, $30 тысяч за спецвыпуск для китайской стороны и ей лично (Сухуза) задолжал 55 тысяч сомов».

После двухлетнего разбирательства Свердловский суд постановил: признать сведения, озвученные Сухуза на пресс-конференции, не соответствующими действительности и взыскать с нее в пользу парламентария Бахадыра Сулейманова 10 тысяч сомов.
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